Ad Arcole si corre per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno

La seconda edizione della marcia ludico-motoria «La vie en rose» è in programma sabato 12 ottobre ad Arcole. L'evento è organizzato dal Comune di Arcole e dalla Breast Unit dell'ospedale di San Bonifacio per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Scopo dell'iniziativa sarà la promozione di uno stile di vita corretto e una maggiore adesione allo screening mammografico. Partner della manifestazione, Coldiretti, che fornirà frutta fresca a chilometro zero.

Le iscrizioni saranno aperte il 10 e l'11 ottobre, dalle 9 alle 17, all'ingresso dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Sarà inoltre possibile iscriversi il giorno stesso della marcia, fino a 15 minuti prima della partenza, in piazza Poggi.