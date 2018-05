La Grande Sfida, proseguono gli eventi del progetto che si chiude a Verona

"Abitare il limite". È questo lo slogan dell'edizione 2018 de "La Grande Sfida", manifestazione composta da tanti eventi finalizzati a diffondere la cultura dell'inclusione e a promuovere l'autonomia e la qualità della vita di chi è diversamente abile.

L'anno scorso La Grande Sfida ha coinvolto più di 5.600 veronesi tra studenti, persone con disabilità, associazioni e rappresentanti delle istituzioni. E ha creato una rete con tutti i 98 comuni dell'Ulss 9 Scaligera che, a rotazione, ospitano i diversi eventi. Quest'anno La Grande Sfida è cominciata il 25 aprile al Teatro Camploy con una serata di gala impreziosita dallo spettacolo di teatro-danza intitolato "Abitare il limite", allestito dai quattro gruppi di danza del progetto.

In questo mese di maggio prosegue poi la campagna "Anch’io sono capace!" - "Negozi senza barriere", che coinvolge 213 negozianti, esercenti ed ambulanti che in una mattina di lavoro si fanno aiutare da ragazzi con disabilità. Le mattine di lavoro sono 379 e le persone con disabilità inserite sono 230. Un modo per sensibilizzare la cittadinanza al tema della presenza attiva dei disabili sui luoghi di lavoro. Altra iniziativa proposta a maggio è "Di tutti i colori!" - Il mercato comune, dove ragazzi dei centri diurni per disabili hanno incontrato gli studenti delle scuole superiori, insegnando e condividendo il loro lavoro artigianale all'interno del mercato, con esperienze di produzione e vendita di prodotti artigianali.

Prosegue anche "La Grande Sfida On Tour", iniziativa che si propone di coinvolgere scuole, associazioni sportive, artistiche, culturali, di volontariato, negozianti ed esercenti e le parrocchie di alcuni comuni della Provincia di Verona per condividere una riflessione culturale sul tema del limite e vivere insieme a persone con disabilità esperienze di lavoro condiviso, di sport nelle piazze, momenti di spiritualità nelle parrocchie, momenti di convivialità e momenti di arte e spettacolo nei teatri. Le prossime tappe del tour saranno Cerea il 12 maggio e Belfiore il 19 maggio.

Il progetto, infine, supera anche i limiti geografici con "La Grande Sfida International" che quest'anno a Verona vedrà la partecipazione di un folto gruppo di persone con disabilità proveniente da Israele, con il quale si vuole condividere il difficile sogno di favorire la partecipazione di un gruppo di persone con disabilità dalla Palestina. Sabato 26 maggio ci saranno gare di nuoto alle piscine "Le Grazie", un giro turistico-artistico-creativo nel cuore di Verona e infine una serata di gala. Domenica 27 maggio si svolgerà un convegno internazionale all'auditorium della Gran Guardia, e nel pomeriggio saranno organizzate attività ludiche e sportive in piazza Bra e in piazza Erbe con la presenza di persone con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali da varie città italiane ed europee. La Grande Sfida International proseguirà sempre a Verona anche l'1 e il 2 giugno e la festa conclusiva di tutto il progetto sarà sabato 9 giugno alla discoteca AlterEgo.