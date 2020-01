Una nuova associazione culturale a Verona: è «La città che sale»

Ieri, 14 gennaio, al caffè Liston 12 di Verona è stata presentata ai cittadini veronesi la nuova associazione culturale «La città che sale».

L'associazione è nata da un gruppo di iniziativa civica formato da Alberto Battaggia, Luciano Butti, Gian Arnaldo Caleffi, Roberto Capuzzo, Maurizio Cimetti, Roberto Giacobazzi, Paola Marini, Annamaria Molino, Roberto Ricciuti.

Si tratta di un articolato gruppo di cittadini che hanno maturato significative esperienze in ambito professionistico, accademico, politico e culturale. I fondatori intendono offrire un contributo disinteressato e qualificato al dibattito cittadino, anche per reagire costruttivamente al degrado che troppo spesso, a livello locale e nazionale, contamina forme e contenuti dell'agire politico. I fondatori sono convinti che queste esigenze siano condivise da tanti altri cittadini veronesi e che esse siano largamente trasversali, rispetto alle sensibilità politiche particolari di ognuno. Per questo motivo, l'associazione si riconosce in un orizzonte politico-culturale liberaldemocratico, senza pregiudizi, ancorato a parole chiave come Europa, innovazione, internazionalità, diritti umani, libertà civili, sviluppo sostenibile. La sua attività è volta ad offrire riflessioni e proposte su temi di grande respiro, come lo sviluppo sostenibile, l'europeismo, l'impatto sociale e culturale delle nuove tecnologie; e su temi amministrativi delle città e, in particolare, di Verona, come la qualità dei servizi urbani, l'evoluzione urbanistica, i servizi urbani intelligenti, la gestione delle aziende partecipate.

L’associazione si aprirà al dialogo con i cittadini attraverso conferenze e dibattiti pubblici e attraverso le pagine del blog www.lacittachesale.eu. Il blog intende analizzare e discutere i principali temi politici affrontati dalla associazione attraverso le analisi ipertestuali dei redattori; gli interventi di specialisti; i commenti dei lettori.

«La città che sale» è un’associazione aperta al contributo di tutti e invita coloro che ne apprezzano le intenzioni a contattare i responsabili attraverso il blog o direttamente, per avere altre informazioni, commentare gli articoli, consultare lo statuto e iscriversi.