Torna a Verona "La Skarrozzata": un tour della città sulla sedia a rotelle

Torna a Verona, per la seconda volta, “La Skarrozzata”, per sensibilizzare le persone sulle problematiche legate alla disabilità. Sabato 16 giugno, alle 16, partirà da piazza Bra una giro di circa 2 chilometri su carrozzina, aperto a tutti. Per le persone normodotate saranno messe a disposizione gratuitamente delle sedie a rotelle.

La manifestazione, ideata a Bologna nel 2011, ha come obiettivo quello di mostrare quanto nelle città siano ancora presenti le barriere architettoniche.

Prima della partenza verrà offerto ad ogni partecipante un gelato artigianale e al termine del percorso Corte Sgarzerie ospiterà l’intervento della responsabile dell’area archeologica, per un momento conviviale.

L'iniziativa veronese è organizzata dal Comitato provinciale di Verona dell’Unione Sportiva ACLI, in collaborazione con il Gruppo Sinergy, l’Ortopedica Scaligera e le Cantine Masi e con il patrocinio del Comune.

Alla conferenza di presentazione, insieme all’assessore allo Sport Filippo Rando, erano presenti l'organizzatore veronese Giacomo Benanzioli e il vice-presidente U.S.ACLI Giovanni Iracà.

“Una manifestazione ricca di significato – ha detto Rando – che si propone di aumentare l’attenzione dei cittadini ma anche delle istituzioni verso tematiche legate alla disabilità, spesso sottovalutate. Chi vive sulla sedia a rotelle deve affrontare delle difficoltà quotidiane che l'iniziativa metterà in luce. Sarà, inoltre, un’occasione per rafforzare il senso civico delle persone”.

La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo skarrozzatavr@gmail.com.