L'istituto San Zeno crea e dona a Verona 8 dispositivi per monitorare l'aria

Sono stati consegnati all'assessore all'ambiente del Comune di Verona Ilaria Segala gli otto dispositivi portatili per il monitoraggio della qualità dell'aria realizzati dall'istituto salesiano San Zeno nell'ambito del progetto europeo Looper. Il progetto ha l'obiettivo di migliorare i processi di co-progettazione all'interno del governo urbano e della pianificazione, attraverso una metodologia partecipata, e oltre a Verona ha coinvolto Bruxelles e Manchester.

L'istituto San Zeno è risultato vincitore di un bando di gara indetto dal Comune per l'affidamento di servizi e forniture finalizzati al monitoraggio della qualità dell'aria. I dispositivi, realizzati con la piattaforma hardware programmabile "microcontrollore Arduino", consentono la misurazione di alcuni parametri sulla qualità dell’aria, in particolare, il biossido di azoto, il monossido di carbonio ed altri elementi come il metano e le condizioni ambientali di temperatura e umidità. I sensori sono stati realizzati dalla classe 5a E del settore Energia e Termotecnica, sotto la guida dei docenti Michele Tratto e Gianluca Grifalconi, per la parte operativa e di progettazione, e Carlo Maria Maestri per la parte di programmazione di Arduino.