Lotta alla proliferazione delle zanzare: il kit è ora disponibile in farmacia

In tutte le farmacie Agec e Federfarma di Verona è disponibile il kit per contrastare la proliferazione delle zanzare, al prezzo agevolato di 4 euro e 70 centesimi.

L'invito all'acquisto è rivolto a tutti i cittadini. Il Comune, infatti, da mesi ha iniziato le campagne di disinfestazione nelle aree pubbliche, ma è necessario che anche i luoghi privati vengano trattati per evitare la deposizione delle larve e la riproduzione delle zanzare.

"Solo un'azione congiunta tra pubblico e privato – spiega la consigliera delegata alla Tutela degli animali Laura Bocchi - può evitare la proliferazione degli insetti che ogni estate non solo ci pungono ma possono anche veicolare malattie e parassitosi, anche pericolose, sia per gli esseri umani che per gli animali. La vendita del kit, ad un costo contenuto, vuole essere un incentivo affinchè tutti possano effettuare i trattamenti, soprattutto nelle zone dove ristagna l'acqua piovana".

Il kit contiene 30 tavolette antilarvali, non tossiche, che vanno sciolte in tombini e sottovasi, per impedire la riproduzione della larve. Le tavolette vanno messe una volta al mese e dosate in base alla quantità d'acqua presente, quindi un kit può bastare per un'intera stagione. È consigliato l'uso fino ad ottobre. Per qualsiasi dubbio è possibile chiedere consiglio ai farmacisti per un corretto utilizzo dell'insetticida.

Così come spiegato anche nell'ordinanza firmata dal sindaco lo scorso marzo, attraverso piccole azioni quotidiane può essere evitata la proliferazione delle zanzare: non abbandonare contenitori dove potrebbe ristagnare l'acqua piovana, coprire bidoni e cisterne, trattare tombini e canali con specifici prodotti e controllare i sottovasi.

Negli spazi pubblici, tra cui aree cani e parco giochi, l'Amministrazione comunale, con il supporto dell'Ulss 9 Scaligera, ha effettuato già dal mese di maggio specifici interventi di disinfestazione che proseguiranno fino all’autunno.

I cittadini che volessero ricevere maggiori informazioni possono scrivere una e-mail alla casella di posta animali@comune.verona.it.