Dieci giorni per sperimentare il piacere della conoscenza: Kiduniversity

Apprendere divertendosi, rendendo piccoli e grandi co-protagonisti del sapere. Questo l'obiettivo di Kidsuniversity 2019, quinta edizione della manifestazione ideata da Università di Verona e Pleiadi. Migliaia gli alunni dagli 8 ai 13 anni attesi negli oltre 50 laboratori ospitati nell'ateneo scaligero e nelle sedi dei partner. L'incontro con il sapere sarà allargato a tutta la famiglia, grazie al nutrito programma di attività pensate per regalare un'esperienza condivisa a bambini e adulti.

Il programma si aprirà ufficialmente giovedì 12 settembre, alle 18 in biblioteca Frinzi con l'inaugurazione della mostra «L'ape, il miele e le parole», ed entrerà nel vivo dal giorno successivo con l'avvio dei laboratori riservati alle scuole, cuore dell'attività Kidsuniversity Verona.

Numerosi gli eventi in calendario per bambini, ragazzi e genitori che proseguiranno fino alla giornata conclusiva di domenica 22 settembre, segnata da due appuntamenti per tutta la famiglia. Gli appassionati di sport potranno partecipare al “Kidsport”, evento sportivo con gare che si susseguiranno nella mattinata al centro polifunzionale Manuel Fiorito di Borgo Roma. Gli appassionati di attività all'aria aperta potranno, invece, trascorrere una domenica da naturalisti nel «Science picnic», al parco Corte Pigno di via Mantovana 117, dove saranno proposti giochi e laboratori open air.

Kidsuniversity Verona coinvolge diverse realtà del territorio cittadino e non solo. Il programma prevede, tra gli altri, laboratori e attività alla Grotta di Fumane, a Sprea, Grezzana e Minerbe. E dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno la manifestazione torna a Rovereto, nella sede del Cerism, Centro ricerca sport montagna e salute, e a Vicenza nella sede del Polo scientifico didattico «Studi sull'impresa» e al Palladio Museum.

Il programma dettagliato e aggiornato dell'evento è sul sito www.kidsuniversityverona.it.