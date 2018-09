Le novità, i laboratori e gli eventi dell'edizione 2018 di Kidsuniversity

Un viaggio alla scoperta del mondo della conoscenza attraverso laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi per bambini e famiglie. Con questo obiettivo e con la volontà di coinvolgere sempre più enti e organizzazioni di Verona, per contaminare la città con il piacere della scoperta, l'università di Verona e Pleiadi science farmer hanno pensato e realizzato la nuova edizione di Kidsuniversity, format dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 13 anni, organizzato dal 13 al 23 settembre.

LE NOVITÀ

Per avvicinare sempre più le famiglie alla ricerca scientifica, facendo entrare nelle aule e nei laboratori universitari i più piccoli in compagnia dei loro familiari, aumenta il numero dei Familylab. Un'esperienza che può diventare occasione di confronto in famiglia. Da quest’anno, inoltre, Kidsuniversity sbarca a Rovereto con laboratori per le scuole del territorio dove sono attivi alcuni corsi di laurea dell'ateneo. Sempre più stretta la collaborazione con il Palladio Museum di Vicenza che, dopo essere stata nuova sede Kids nel 2017, offrirà un laboratorio anche a Verona grazie alla collaborazione con il Museo archeologico cittadino. Anche Airc, sinonimo di ricerca in ambito oncologico, entra a far parte della grande squadra di Kidsuniversity. All’interno del Kidspace, allestito in piazza Bra nei giorni della manifestazione, i referenti scientifici dell'associazione e i rappresentanti di ArcNet, il laboratorio di ateneo per la ricerca applicata contro il cancro, spiegheranno ai ragazzi cos’è e come funziona la lotta alle neoplasie.

I LABORATORI

Cuore della proposta, anche per la nuova edizione, saranno i KidsLab, tenuti da docenti universitari e dedicati a bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Verona e provincia accompagnati dai loro insegnanti. I laboratori, tutti prenotati già prima dell'estate, si terranno nelle diverse sedi dell'ateneo, da lunedì 17 a venerdì 21 settembre. I ragazzi potranno confrontarsi e mettersi in gioco in tutte le aree scientifico-disciplinari di ateneo. Gli scienziati che si occupano di Scienze e ingegneria introdurranno, per esempio, i ragazzi alla scoperta del mondo della robotica. Numerose anche le proposte di docenti e ricercatori della macro area Scienze economico giuridiche che affronteranno con i ragazzi, tra le altre, le attualissime tematiche dell'uguaglianza e della discriminazione, con un approccio sempre scientifico, nel laboratorio "Essere uguali, essere diversi di fronte alla legge". Gli studenti potranno, inoltre, scoprire perché nasce e come funziona il denaro nel laboratorio "Quanto valgono i soldi?", diventare esperti di comunicazione aziendale per un giorno grazie all'incontro "Le bugie del marketing" o costituzionalisti in erba grazie alle attività del laboratorio "C’è una Costituzione per te…I principi fondamentali della convivenza democratica". I ricercatori e le ricercatrici al lavoro nell'area Scienze umanistiche guideranno, per esempio, gli studenti alla scoperta di Verona utilizzando la cartografia e gli orari dei mezzi pubblici di Atv o in un viaggio nel passato per giocare come nel mondo antico con l’evento "Alea iacta est: giochi e passatempi nel mondo antico, dal vicino Oriente a Roma". Ragazzi e ragazze, bambini e bambine scopriranno potenzialità e prodigi del nostro cervello in compagnia dei personaggi animati Cervello e Neurone nel laboratorio dedicato alle neuroscienze "Apriamo la mente e…scopriamo il cervello" o come rendere unica la propria storia scoprendo le tecniche del racconto grazie all’appuntamento "Come nascono le storie e come si diventa storyteller". Docenti e ricercatori dell'area Scienze della vita e della salute sensibilizzeranno i ragazzi sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari nel laboratorio "Un tuffo nel cuore e nel Dna!", spiegheranno loro come nascono i pensieri e come vengono elaborati nel "Laboratorio dei pensieri" e illustreranno come funziona il cuore quando facciamo sport e qual è il ruolo dei muscoli nei laboratori "Un cuore matto per ogni sport" e "I nostri muscoli: tanto forti e anche precisi". "Le forze in gioco" sarà, invece, l'occasione per scoprire come funziona il sistema neuro-muscolare giocando. L'offerta di laboratori per le scuole si arricchisce con i KidsLab Partner organizzati nelle mattine della manifestazione grazie alla collaborazione con realtà partner come il Tocatì, Gardaland Sea Life aquarium, Pleiadi e numerose altre associazioni e organizzazioni del territorio.

KIDSPACE

Torna in piazza Bra il KidSpace, lo spazio dedicato a conoscenza, sperimentazione e creatività nel cuore pulsante di Verona aperto da giovedì 20 a domenica 23, dalle 10 alle 20. Bambini, famiglie e curiosi potranno intrattenersi nello spazio creativo, nel bookshop, nelle attività e nei laboratori proposti da Pleiadi, dall’università e da alcuni supporter della manifestazione come Atv e Acque Veronesi. Oltre allìincontro con i ricercatori di Arc-Net e Airc, che sensibilizzeranno i partecipanti sull’importanza della ricerca per scoprire nuove cure nella lotta contro il cancro, sono in programma gli incontri "Storie in gocce" dove Acque Veronesi e FuoriAulaNetwork spiegheranno a bambini e adulti come realizzare un format radiofonico dedicato al valore dell’acqua.

EVENTI

Kidsuniversity Verona racconterà il piacere della conoscenza e l'importanza del pensiero scientifico non solo attraverso laboratori e workshop, ma anche con una mostra, spettacoli, incontri, giochi e gare a cui partecipare in famiglia. A dare il via ufficiale alla manifestazione sarà l'inaugurazione della mostra "L'oca in bibliOteCA" in programma giovedì 13, alle 18, in biblioteca Frinzi. L'esposizione, a cura della Compagnia Gino Franzi onlus e di Alessia Parolotto, guiderà i presenti alla scoperta di come si giocava una volta, grazie a numerosi tabelloni originali del gioco dell’oca stampati in Italia nella prima metà del Novecento e donati alla Biblioteca civica di Verona da Stefano Modena, presidente della onlus. Giovedì 20, La Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade 2 ospiterà alle 16 l'incontro con Tito Faraci e Sio che presenteranno il loro nuovo e sorprendente libro "Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jane". Torna sabato 22 settembre, dalle 15.30, l'attesissima cerimonia "Doctor kids" riservata agli alunni delle classi che hanno partecipato ai laboratori universitari per le scuole (Kidslab università) e ai loro genitori e parenti. Quest'anno i piccoli dottori saliranno su un vero palcoscenico, quello del Teatro Nuovo, per ricevere dalle mani del rettore l'attestato che li nomina "Doctor kids", una novità che emozionerà i giovanissimi dottori come lo spettacolo "Fantascientastico e supercaliscettico" cui potranno assistere in anteprima nazionale. Domenica 23 settembre si terranno due appuntamenti in contemporanea per tutta la famiglia. Gli appassionati di sport potranno partecipare al "Kidsport" cioè giochi e gare sportive che si susseguiranno dalle 9.30 alle 12.30 al Centro polifunzionale Manuel Fiorito di Borgo Roma. Gli appassionati di attività all'aria aperta potranno, invece, trascorrere una domenica da naturalisti nel "Science picnic" nel Parco Corte Pigno di via Mantovana 117, dove per tutta la giornata saranno proposti giochi e laboratori open air. A chiudere ufficialmente Kidsuniversity 2018, alle 18 alla Fonderia aperta teatro, sarà lo spettacolo teatrale "Fiabe giapponesi" di e con Chiara Guidi.