Julia Roberts a Verona: dopo il concerto di Elton John gira un nuovo spot in centro

La celebre attrice hollywoodiana Julia Roberts è stata avvistata a Verona nelle scorse ore. La Roberts è infatti stata presente al concerto di Elton John il 29 maggio in arena, ma sarebbe anzitutto giunta nel capoluogo scaligero per motivi di lavoro. La splendida attrice è infatti dal 2014 testimonial dell'azienda di abbigliamento veronese Calzedonia e proprio in città avrebbe girato un nuovo spot pubblicitario.

Di rosa vestita, nella mattinata di giovedì, la diva Julia si è mossa inseguita dalla troupe tra piazza Bra, piazza dei Signori e cortile del Mercato Vecchio. La sua presenza non è passata inosservata anche ai tanti turisti e curiosi presenti a Verona che, numerosi, hanno cercato di cogliere uno scatto dell'attrice intenta a recitare per il nuovo spot.