La pioggia non blocca il flusso di energia dello show di Jovanotti in Arena

Io vi voglio un gran bene! Stasera sotto la pioggia con temperatura natalizia all'Arena di Verona è stato bellissimo!

Poche parole scritte sulla sua pagina Facebook da Jovanotti ieri notte, 15 maggio, dopo il primo dei sei concerti nell'anfiteatro di piazza Bra. E il giorno prima aveva avvisato i suoi fan di portarsi qualcosa per coprirsi, "anche se a scaldarci ci penserà il ritmo". E il ritmo ha davvero scaldato tutto il pubblico che ha seguito il cantante in uno spettacolo adattato per ragioni tecniche alla struttura dell'Arena. Oggi, 16 maggio, il secondo concerto e poi gli altri saranno il 18, 19, 21 e 22 maggio.

Sei show, sei concentrati di energia, fatta di immagini, note, parole e soprattutto da Jovanotti, una pila umana che sembra inesauribile e che sorprende il pubblico e anche la band stessa che lo accompagna, quando fuori dalla scaletta comincia ad intonare "Piove" e tutti, pubblico e musicisti, lo hanno seguito.

E poi un mix dei brani cantanti durante la sua carriera, dai primi fino a quelli contenuti nel suo ultimo lavoro, "Oh, vita!". E tra l'altro proprio il pezzo "Oh, vita!" è stato modificato nel concerto di ieri, con una strofa in più, in cui l'artista ha rappato descrivendo Verona.

