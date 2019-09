"Jova Beach Party" a Milano, il dolce lo serve lo chef stellato veronese Giancarlo Perbellini

Giancarlo Perbellini è sbarcato a Linate con dolci riservati alle 300 persone del team del Jova Beach Party. L'artista romano ha deciso infatti di festeggiare in questo modo la conclusione di quello che è stato definito "l'evento dell'anno" e per il quale sono arrivati 90 mila fan da tutta Italia.

Per la seconda volta dopo la tappa di Rimini, lo chef scaligero è stato special guest della food court della star italiana. Giancarlo Perbellini, chef 2 stelle Michelin (Casa Perbellini, Verona), ha firmato questa volta non un piatto salato, ma il dolce celebrativo per il successo del tour.

Si tratta di ben 300 meringhe bianche e una torta meringata a strati, farcita con una crema pasticcera montata e frutti di bosco, rigorosamente ricoperta di meringa bianca, proprio come piace a Jovanotti.