Mistero Jorge Lorenzo: il campione del motociclismo avvistato alla Clinica Pederzoli

Il campione mondiale del motociclismo Jorge Lorenzo è stato accolto nella giornata di ieri, sabato 19 gennaio, presso il pronto soccorso della Clinica Pederzoli di Peschiera del Garda. A rivelare l'indiscrezione è stato il Corriere del Veneto, anche se dalla stessa clinica non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Parrebbe che per Lorenzo vi sia stato un problema ad una mano, ma tutta la vicenda è avvolta da un qual certo mistero.

Ad ogni modo, non pare essere nulla di particolarmente allarmante: dopo circa un paio d'ore, infatti, il pluricampione è stato visto uscire dalla clinica e andarsene con le persone che lo stavano attendendo fuori. Un'altra versione dei fatti che sarebbe stata rivelata in seguito, sarebbe quella in base alla quale Lorenzo non si sarebbe recato alla Pederzoli per un malessere personale, ma per accompagnare un'altra persona, un suo amico, che soffriva di mal di pancia.