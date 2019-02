Jon Shirley, il former President di Microsoft in visita al Museo Nicolis di Villafranca

Verona protagonista del tour privato che Jon Shirley ha organizzato in Italia per visitare le più prestigiose collezioni di auto d'epoca. Il Museo Nicolis è stato, durante l'ultima settimana, una tappa imperdibile per il former President e COO di Microsoft.

Shirley, figura di riferimento e artefice dello sviluppo di Microsoft a fianco di Bill Gates, è anche uno dei più influenti collezionisti di auto d'epoca al mondo: occupa il 13° posto nella speciale classifica di The Key.

«È stato per me un grande privilegio ospitare e accompagnare in visita nel nostro museo Jon Shirley, protagonista di un'impresa che ha segnato la storia della società. - afferma Silvia Nicolis - Il suo apprezzamento per il Museo Nicolis, da uomo di prestigio e sofisticato collezionista, mi riempie di orgoglio».

Giunto in Italia con Richard Adatto, storico giudice al Pebble Beach Concours d'Elegance, è stato accompagnato nel suo tour privato da Corrado Lopresto, collezionista pluripremiato nel mondo, e dal figlio Duccio. Con loro anche Antonio Ghini, direttore di The Key, the Classic Car Trust.