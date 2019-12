L'Italia dei musei, Verona tra le prime 10 città per numero di visitatori

Verona non è tra le prime dieci città per numero di testimonianze artistico-culturali d'Italia, me è decima per numero di visitatori attratti nel 2018. È quanto si può leggere nei dati forniti dall'Istat attraverso L'Italia dei musei, una ricerca sulla ricchezza culturale italiana, resa pubblica oggi, 23 dicembre, e basata su cifre fatte registrare lo scorso anno.

I punti culturali aperti al pubblico censiti dall'Istat sono 4.908, un patrimonio diffuso su tutto il territorio. Infatti, in un comune italiano su tre è presente almeno una struttura a carattere museale. Ce ne è una ogni 50 chilometri quadrata e una ogni seimila abitanti. La maggior parte sono musei, gallerie o raccolte di collezioni, cui si aggiungono monumenti e complessi monumentali, aree e parchi archeologici ed ecomusei.

I visitatori sono in forte crescita: oltre 128 milioni di persone (di cui 58,6 stranieri) hanno visitato il patrimonio culturale italiano nel 2018,quasi 10 milioni in più (+8%) rispetto al 2017. L’incremento maggiore è registrato dai monumenti e i complessi monumentali (+11,5%) e dai musei (+9,6%). Diminuiscono, invece, i visitatori delle aree archeologiche (-11,3%). Più della metà dei visitatori si sono concentrati nelle prime dieci città per numero di visitatori complessivi. Verona è decima ed è anticipata nell'ordine da Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Milano, Torino, Pisa, Pompei e Siena.

Allegati