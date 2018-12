Formati e pronti all'insegnamento: 96 nuovi istruttori di sci sulle piste

Consegna degli attestati e atmosfera di festa a palazzo Grandi Stazioni per i nuovi maestri di sci ‘laureati’ in Veneto istruttori professionali: a premiarli, in rappresentanza dei 96 nuovi abilitati (di cui 56 dello sci alpino, 21 dello snowboard e 19 dello sci di fondo) sono stati l’assessore alla scuola e formazione, Elena Donazzan, il presidente del collegio nazionale maestri di sci Luciano Magnani, il nuovo presidente del Collegio regionale, Luigi Borgo, l’ex presidente Roberto Pierobon e Giuseppe Piller Cottrer, responsabile formazione regionale. I corsi, avviati nel 2017 e ultimati a luglio, hanno impegnato i partecipanti in 90 giornate di formazione teorica, pratica e didattica, alternando aula e prove negli impianti sciistici di Cortina, Alleghe, Arabba, Falcade, Asiago e Sappada, compresi i ghiacciai italiani e austriaci.

A ricevere il diploma sono stati non sono solo maestri veneti, ma ci sono anche friulani, trentini, lombardi: a dicembre saranno già sulle piste del Veneto, alcuni anche all’estero, nei paesi transalpini.

«La Regione del Veneto ha voluto consegnare i diplomi di abilitazione con una cerimonia solenne – ha sottolineato l’assessore – per accendere i riflettori su una professione importante e vitale per l’economia turistica, lo sviluppo e la vita stessa delle nostre montagne. Il Veneto, Cortina, ospiterà presto i mondiali di Sci e speriamo pure le Olimpiadi. Il vostro sarà un ruolo chiave, di professionisti del turismo e di ambasciatori del territorio».

Elena Donazzan ha poi ricordato l’impegno della Regione nel sostenere con i fondi FSE le competenze linguistiche dei nuovi istruttori e la collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci per le Giornate dello Sport, proposta didattica sostenuta da Regione, Ufficio scolastico regionale, CONI e FISI ed ormai entrata a pieno titolo nel calendario scolastico del Veneto. «Grazie alla disponibilità degli istruttori di sport invernali – ha concluso - anche nel 2019 sarà possibile portare migliaia di ragazzi a vivere, magari per la prima volta, la discesa, il fondo, lo sci alpino o lo snowboard, e a sperimentare il grande valore educativo della montagna».

