Scuole dell'infanzia di Verona, iscrizioni dal 17 gennaio. E prima "porte aperte"

Apriranno giovedì 17 gennaio le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali di Verona, per l'anno scolastico 2019/2020. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio e riguarderanno i bambini nati tra il 2014 e il 2016.

La procedura di iscrizione è online. Dopo essersi registrati allo Sportello Zero del Comune di Verona, basterà compilare la domanda direttamente sul sito www.comune.verona.it. Il link sarà disponibile dalla mattina del 17 gennaio. Durante la procedura telematica, potranno essere opzionate fino ad un massimo di tre scuole.

L'ammissione, come l'eventuale rinuncia alla scuola assegnata, comporterà l'automatica decadenza dalle liste degli altri due plessi selezionati.

Verranno accolte solo le domande dei bambini il cui nucleo familiare risulti in regola con i pagamenti delle rette relative a tutti i servizi scolastici già usufruiti. Saranno ammessi alla frequenza solo i bambini che hanno ottemperato agli obblighi vaccinali, salvo i casi di esonero e di differimento.

Per i bimbi nati tra l'1 gennaio 2017 e il 30 aprile 2017 verrà redatta una speciale graduatoria, distinta per ogni scuola, che sarà presa in considerazione dopo l'esaurimento delle liste d'attesa dei nati entro il 31 dicembre 2016. In base ai posti disponibili, sarà valutato l'inserimento dei bambini, tenendo conto anche delle valutazioni del corpo docente.

E prima dell'apertura delle iscrizioni, giovedì 10 gennaio, il centro di consulenza educativa del Comune proporrà un incontro dedicato all'inserimento scolastico dei bambini dai 3 ai 6 anni. L'appuntamento "Passaggi e paesaggi del mondo infantile - Accompagnare bambine e bambini nell'incontro con la scuola dell'infanzia", si terrà negli uffici di via Bertoni 4, alle 17. Sarà presente la responsabile pedagogica dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali Rosanna Zerbato.

Inoltre, sabato 12 gennaio, dalle 9 alle 12, "porte aperte" in tutte le scuole dell'infanzia comunali. Le insegnanti accompagneranno genitori e familiari nella visita delle diverse strutture, presentando iniziative e programma dell'anno.