Aperte le iscrizioni alle mense scolastiche e ritiro gratuito dei libri sul sito del Comune

Online da ieri il servizio per l’attivazione veloce del ritiro gratuito libri e dell’iscrizione alle mense scolastiche. Dal 30 luglio, infatti, tutti i cittadini interessati possono richiedere, con un semplice "click" sul sito del Comune, sia la cedola libraria per il ritiro gratuito di libri degli alunni della scuola primaria, che l’iscrizione al servizio di refezione scolastica.

I nuovi servizi, che si aggiungono alle modalità online già da tempo attivate per il trasporto scolastico, rappresentano un utile strumento per migliorare la comunicazione tra il Comune e le famiglie, rendendo accessibili informazioni e prestazioni in tempo reale.

Per quanto riguarda la cedola libraria, ad esempio, la procedura può essere effettuata direttamente sul sito dedicato. Stessa cosa per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica. Sul sito del Comune, infatti, saranno disponibili i bollettini di pagamento e verranno registrati gli avvenuti versamenti da utilizzare quale valida ricevuta per la detrazione fiscale della relativa spesa. Tutte le informazioni sul portale del Comune all’indirizzo: https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=1739.