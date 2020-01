Veronese in Olanda per un dottorato realizza un super microscopio

Oggi, 6 gennaio, è l'ultimo giorno utile per votare online, attraverso questo link, per votare la veronese Irene Battisti come «Discoverer of the Year», lo scopritore dell'anno, tra gli otto candidati dell'università olandese di Leiden. Il vincitore di questo titolo sarà reso noto domani e Irene Battisti potrebbe vincerlo a 29 anni per aver realizzato uno straordinario microscopio. Questo strumento, infatti, permette di avere un'immagine incredibilmente dettagliata di fenomeni più piccoli di un atomo.

Il microscopio Stm (scanning tunneling microscope) è il frutto del dottorato che Irene Battisti ha condotto in Olanda, dopo la laurea in fisica conseguita a Padova. Un lavoro condotto insieme ad un collega di dottorato, alcuni ingegneri e con la supervisione del professor Allan Milan.

Lo strumento potrebbe portare a nuove scoperte soprattutto nell'ambito della fisica dei superconduttori ad alte temperature.