"Piccoli Sherlock Holmes" al lavoro per ritrovare un gatto ed un quadro

Piccoli investigatori crescono. Grazie all’aiuto di chi è abituato, ogni giorno, a fare indagini e risolvere casi, spesso complicati e alla stretta collaborazione fra Children’s Museum Verona e Polizia di Stato. La "scena del crimine" sarà la chiesetta di San Pietro in Monastero, via Garibaldi 3, Verona. Ma si sa già anche la data: sabato 23 marzo, dalle 14.30 alle 18.30. Ovvero la data e il luogo dove si terrà "Bioinvestigation – Investigatori si diventa". Un evento gratuito, su prenotazione, realizzato da Children’s Museum Verona, la struttura dedicata ai più piccoli che aprirà nel capoluogo scaligero, con il supporto di Fondazione Cariverona e Polizia di Stato, rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

A loro saranno proposti dei casi da risolvere, differenziati in base all’età, un po’ come succede nelle più famose serie televisive. Un modo per mettere alla prova abilità logiche – saranno forniti degli indizi – e avvicinare i più piccoli alla scienza. Perché, grazie a Pleiadi, realtà che coltiva e comunica la passione per la scienza a famiglie e bambini con metodi innovativi e che sta mettendo a punto il Children’s Museum, i presenti si cimenteranno con microscopi, guanti e provette. Sotto l’occhio vigile (e i consigli) di un team della Polizia Scientifica. Per tutti i partecipanti rimarrà anche un ricordo della giornata: una spilla personalizzata, che verrà preparata al momento.

«Una bella iniziativa, grazie alla quale i più piccoli avranno modo di toccare con mano gli strumenti in uso alla polizia scientifica – afferma Ivana Petricca, Questore della Provincia di Verona –. Sono progetti come questi che consentono, al meglio, di proiettare i cittadini del futuro nel mondo della legalità».

«Continuano gli eventi targati Children’s Museum Verona – ricordano Lucio Biondaro e Alessio Scaboro, cofounder di Pleiadi e rispettivamente Direttore operativo e scientifico del museo dedicato ai bambini –. Siamo certi che la giornata stimolerà “il potere della curiosità”, che non a caso è il motto del futuro museo. Il tutto in pieno stile Pleiadi: imparare facendo, toccando con mano gli strumenti che vengono realmente utilizzati nelle indagini».

Il programma

La giornata vedrà tre turni, a partire dalle 14.30. Ad ogni turno parteciperanno al massimo 20 bambini. Ci sarà anche una zona per i da bimbi da 0-3 anni che non svolgeranno di fatto nessun laboratorio ma avranno un luogo a disposizione per giocare accompagnati dai genitori mentre fratelli e sorelle più grandi faranno i laboratori veri e propri. I bimbi da 4 a 7 anni dovranno invece risolvere un caso seguendo una storia composta da figure. Il gatto Romeo è sparito, non si trova più a sonnecchiare nei suoi posti prediletti. Dove può essersi nascosto? I bambini andranno alla ricerca di prove da veri investigatori. Mentre per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni ecco un caso più complesso. Un ladro è entrato in casa Capuleti e ha rubato una preziosa tela. Chi è il ladro? Solo unendo più prove e usando il ragionamento si potrà arrivare alla risoluzione del caso.