Da Intesa San Paolo mascherine e camici per il territorio veronese

Intesa San Paolo, per volontà del suo amministratore delegato Carlo Messina, ha donato 200mila mascherine e 10mila camici protettivi per i medici e gli infermieri degli ospedali della provincia di Verona, per i medici di base della Ulss 9 Scaligera e per il personale sanitario che sta prestando servizio nelle case di riposo veronesi. Una parte della dotazione, inoltre, verrà destinata alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine.

Le mascherine e i camici sono stati consegnati al prefetto di Verona Donato Cafagna, a Francesco Cobello per l'azienda ospedaliera universitaria integrata ed al direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi, insieme al sindaco di Verona Federico Sboarina ed al presidente della Provincia Manuel Scalzotto.

«Quando ho ricevuto la richiesta del sistema sanitario - ha commentato il prefetto Cafagna - ho attivato, d'intesa con il sindaco di Verona e il presidente della Provincia, la rete della solidarietà, trovando la disponibilità immediata di Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. Così, ora, possiamo insieme mettere un altro tassello nella direzione della sicurezza degli operatori sanitari e delle forze dell'ordine, due componenti che, con diversi compiti e ambiti di interventi, combattono contro la diffusione del virus e per la tutela dei cittadini».

(L'arrivo del carico di dispositivi a Verona)