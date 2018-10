Pedana per accesso carrozzine alla terrazza panoramica di Castel San Pietro in 48 ore

Sopralluogo del sindaco a Castel San Pietro ieri mattina, dove giovedì 4 ottobre è stata posizionata una pedana sui gradini che dal piazzale portano alla terrazza panoramica. Un intervento realizzato in 48 ore, già nell’agenda dell’Amministrazione, ma anticipato dopo la recente segnalazione di una cittadina disabile alla quale il sindaco aveva promesso di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

«L’iter per l’abbattimento di questa barriera architettonica era già stato avviato – ha spiegato Sboarina -. Il progetto definitivo per la realizzazione della pedana, infatti, è al vaglio della Soprintendenza per i vincoli imposti dal contesto paesaggistico ed architettonico del sito. Per accelerare i tempi e mantenere la promessa fatta ad Alessandra, ho personalmente chiesto al Soprintendente Magani il via libera per la posa di una pedana temporanea, che permettesse l’accesso alla terrazza non solo alle carrozzine, ma anche ai passeggini e a chi ha difficoltà motorie».

«Il tempo di avere le autorizzazioni e la pedana era pronta – ha aggiunto l’assessore alle Strade Marco Padovani, che ha accompagnato il sindaco a Castel San Pietro -. È provvisoria, ma perfettamente funzionale e in sintonia con le pedane già esistenti. Gli uffici sono già al lavoro per rendere accessibile anche il marciapiede di fronte al parcheggio». Prima di rientrare in municipio il sindaco ha chiamato personalmente Alessandra, per informarla di quanto verificato di persona.