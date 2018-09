Assessore cosentino: "Veronesi razzisti". Sboarina: "Insulti inaccettabili"

Più che insultare i cittadini di un'altra città, un amministratore dovrebbe preoccuparsi di fare quello che richiede il suo compito, e cioè fare in modo che sabato il campo del Cosenza fosse a posto per giocare la partita con l’Hellas Verona.

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha difeso con queste parole i suoi concittadini dopo aver letto alcuni post pubblicati su Facebook da Francesco De Cicco, assessore del Comune di Cosenza. Durante la scorsa settimana, l'assessore De Cicco si è esposto molto, assicurando che la partita tra il Cosenza e l'Hellas Verona sabato 1 settembre si sarebbe giocata. Il campo dello stadio calabrese non è stato ritenuto idoneo e per questo l'incontro è stato annullato. Il club gialloblu ha espresso la propria delusione per voce del presidente Setti, ma pare che qualche tifoso abbia preso di mira l'assessore De Cicco, o almeno così lui ha scritto su Facebook quando ha definito razzisti i veronesi. "Sono stato riempito di insulti e offese da parte di tifosi veronesi - ha scritto l'assessore cosentino sul social network - La loro voglia di vincere la partita a tavolino senza giocarla era troppo forte. Avevano paura del risultato del campo, quel campo che probabilmente non era perfetto come un campo da golf, ma non era nemmeno del tutto impraticabile".