Instagram e Facebook, diffusi problemi di accesso ai social network

Si stanno moltiplicando le segnalazioni dei malfuzionamenti di due dei più popolari social network, Instagram e Facebook.

Sono soprattutto gli utenti di Instagram che dal pomeriggio di oggi, 28 novembre, non riescono ad utilizzare regolarmente il social. Alcuni non riescono proprio ad entrare nel sito, altri invece non visualizzano o non possono interagire correttamente con gli altri utenti. Il problema non riguarderebbe solamente l'Italia, ma pare sia ampliamente diffuso.

Più ristretto, ma ugualmente fastidioso, pare sia il disservizio riguardante Facebook, mentre Whatsapp, l'altro social network della galassia di Mark Zuckerberg, funziona regolarmente.