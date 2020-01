Saldi, ottima partenza a Verona. Primo giorno con tanti clienti nei negozi

Ieri, 4 gennaio, sono iniziati con il piede giusto i saldi invernali a Verona. Tra veronesi e turisti, sono stati tanti i clienti che sono entrati nei negozi del centro storico e non solo, per approfittare dei ribassi di fine stagione. Scarpe e vestiti le merci maggiormente acquistate, come riportato da TgVerona.

Impossibile, dopo solo un giorno, fare un bilancio, ma le associazioni di categoria chiedono comunque di riformulare i saldi invernali, la cui data di inizio non viene ormai più rispettata. Già con il Black Friday di novembre, infatti, erano partite promozioni che hanno proposto vendite a prezzi ribassati. E con questi sconti anticipati rischia di non avere più senso attendere gennaio per dare il via ufficiale ai saldi.