Al via i lavori di asfaltatura a Moruri, il sindaco: "Siamo vicini ai cittadini veronesi"

Sono iniziati ieri mattina i lavori di asfaltatura a Moruri. Gli interventi, che saranno realizzati in più step, programmati anche per la prossima estate, mirano a sistemare tratti di superficie particolarmente ammalorati. Stanziati per l’opera di asfaltatura circa 30 mila. Sul cantiere erano presenti questa mattina il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alle Strade Marco Padovani, accompagnati dal presidente dell’8^ Circoscrizione Dino Andreoli.

«La volontà dell’Amministrazione è di essere vicina a tutti i cittadini veronesi – ha sottolineato il sindaco Sboarina –, con la realizzazione di interventi che vadano a migliorare la qualità dei servizi su tutto il territorio. Questi lavori rispondono concretamente alle richieste degli abitanti di Moruri che, da tempo, attendevano la sistemazione della strada principale di collegamento alla città».

«Questi interventi erano stati fortemente richiesti dai residenti e più volte sollecitati anche dalla consigliera dell’8^ Circoscrizione Elena Adami – ha ricordato l'assessore Padovani -, il prossimo anno individueremo altri tratti critici della zona, al fine di rendere le strade di Moruri sicure ed agibili a tutti».

Nelle prossime settimane invece, prima dell'inizio delle scuole, saranno avviati interventi di manutenzione ordinaria sia di strade che di marciapiedi, per un costo di 100 mila euro. Saranno interessati dai lavori i tratti viari di viale Colombo, via Tombetta, viale delle Nazioni e via San Giacomo. Programmati interventi ai marciapiedi di via Carisio 22, via Tombetta 80 e 22, viale Piave all’angolo con via Tombetta, via Pallone zona ex Macello, via Fincato nell'area Barana e civico 114, via Montorio tra i civici 52 e 106 e via Vigasio.