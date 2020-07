La bellissima iniziativa dei veronesi Nicola, Pietro e Carlo. Zaia: «Orgoglio del Veneto»

Loro sono Nicola, Pietro e Carlo, tre ragazzi veronesi che in tempi di pandemia non hanno perso la speranza. Tre giovani che si sono rimboccati le maniche e, anzi, hanno cercato di donarne un po' agli altri di quella speranza che, in un momento buio, qualcuno avrebbe anche potuto iniziare a perdere.

In un post apparso nella loro pagina Facebook "2HELP" e datato 2 aprile si leggeva: «Ciao a tutti! Siamo Carlo, Nicola e Pietro, abbiamo 22 anni e un’iniziativa da proporre». Quel era questa iniziativa? Un gesto tanto semplice quanto essenziale, raccogliere fondi per sostenere chi si trova in difficoltà: «Data l’emergenza coronavirus, ci siamo sentiti in dovere di metterci in gioco, andando ad assistere coloro che con fatica affrontano questo particolare momento. Vogliamo realizzare un’azione di volontariato finalizzata al sostegno di nuclei familiari in difficoltà. Concretamente vorremmo garantire loro rifornimenti alimentari e medicinali così da appoggiarli nei loro sforzi economici». L'iniziativa solidale ha così fatto il suo corso fino ad oggi e l'eco della solidarietà si è fatto sentire fino alle orecchie del governatore del Veneto Luca Zaia che, infatti, ha voluto ringraziare pubblicamente i tre ragazzi veronesi autori di questo bellissimo gesto.

«Ecco la dimostrazione di ciò che dico sempre, - ha dichiarato in una breve nota il governatore del Veneto Luca Zaia - non è vero che i giovani non sanno impegnarsi e compiere azioni di solidarietà gratuita verso chi è nel bisogno. Tre ragazzi veronesi, Nicola La Greca, Pietro Rossi e Carlo Fraccaroli, già a marzo hanno iniziato a sostenere coi propri risparmi famiglie in difficoltà nell'acquistare la spesa. Passavano i giorni ed aumentavano le richieste, così dalle 4 famiglie originarie i tre amici son passati ad aiutare 80 persone, aiutati da 20 coetanei con cui finora hanno raccolto oltre 5.000 euro di donazioni. Con il loro "gruppo di aiuto", la cui attività potete vedere alla pagina Facebook "2HELP" o Instagram @2helpvr, hanno consegnato anche pc per la didattica online ed anche capi di abbigliamento. Bravissimi ragazzi, - ha concluso il presidente del Veneto Luca Zaia - siete l'orgoglio del Veneto».