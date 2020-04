Il gesto di solidarietà del parco giardino Sigurtà verso medici, infermieri e Oss veneti

Il Parco Giardino Sigurtà, perla botanica della provincia veronese con sede a Valeggio sul Mincio, ha rimandato la riapertura stagionale a data da destinarsi per via dell'attuale emergenza sanitaria. Tuttavia il lavoro continua nel "secondo parco più bello d’Europa": oltre all’attività costante dello staff dei giardinieri che, ogni giorno, cura le fioriture di queste settimane, come la "Tulipanomania" (recentemente premiata a livello mondiale e che si può ammirare tutti i giorni on line attraverso i social media del Giardino), c’è anche una nuova iniziativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Parco Giardino Sigurtà, infatti, ha voluto rendere omaggio agli sforzi lodevoli del personale sanitario, particolarmente impegnato in questo difficile periodo, e ha deciso di donare alla Regione Veneto 1.000 biglietti di ingresso al Parco, da destinare ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari. Un gesto di ringraziamento per regalare, quando sarà possibile, agli operatori del settore una giornata di relax e di svago, circondati dalle fantastiche fioriture stagionali e dalle bellezze storiche ed artistiche di uno dei parchi più ammirati al mondo. La modalità per la distribuzione dei biglietti verrà comunicata direttamente dalla Regione Veneto.