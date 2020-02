Incrocio pericoloso al Chievo: «Finalmente si è arrivati ad una soluzione»

Ad annunciarlo è il capogruppo in consiglio comunale a Verona, per il Partito Democratico, Federico Benini.

Da anni, infatti, nei pressi della scuola media Fainelli, all'incrocio tra via Caprioli, via Maritati e via Puglie, le auto non rispettano le precedenze a causa della dubbia disposizione della segnaletica di "dare la precedenza" che allo stato attuale crea confusione agli automobilisti provocando delle situazioni pericolose in una realtà dove i ragazzini escono dalla scuola. Sollecitato da alcuni residenti, mi sono caricato del problema, proponendo alcune soluzioni all'ufficio traffico del comune, che dopo un approfondito sopralluogo ha deciso di invertire le precedenze tra via Puglie e via Maritati. In questo modo viene garantito il diritto di precedenza ai veicoli che transitano in via Puglie e via Caprioli, mettendo il segnale di stop ai veicoli in uscita da via Maritati. Ora mi auguro che la circoscrizione in breve tempo dia il suo parere positivo alla proposta del traffico, in modo da procedere a breve alla messa in sicurezza dell'incrocio.