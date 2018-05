Sboarina incontra il sindaco di Mantova, obiettivo potenziare la linea ferroviaria

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha incontrato ieri, 9 maggio, il primo cittadino di Mantova Mattia Palazzi. Si è trattata di una visita informale avvenuta nell'ufficio si Sboarina e a cui ha preso parte anche il presidente di Confindustria Mantova Alberto Marenghi.

I due sindaci intendono unire le forze per potenziare la linea ferroviaria Mantova-Verona, verificando la possibilità di una deviazione per creare una stazione ferroviaria dedicata per l'aeroporto Catullo. Un obiettivo che si potrà raggiungere con il coinvolgimento delle regioni Veneto e Lombardia e che, tra i benefici, porterebbe all'ammodernamento della linea e ad una maggiore sicurezza e velocità dei mezzi, con conseguente dimezzamento dei tempi di percorrenza.

L'incontro ci ha permesso di parlare di possibili collaborazioni e progetti da condividere - ha detto Sboarina - Verona e Mantova possono sviluppare insieme programmi di interesse comune. Trasporti, logistica e multiutility, sono i campi individuati. Per il rilancio dell'aeroporto Catullo, uno dei nostri principali obiettivi, è importante lavorare insieme con tutti i soci territoriali, per una strategia il più condivisa e partecipata possibile.

"Su alcuni temi servono politiche d'area - ha sottolineato Palazzi - Le nostre città, sfruttando anche la comune posizione sull'asse del Brennero possono fare insieme molte cose, sia per il sistema economico dei territori, sia per una più moderna e veloce raggiungibilità delle città con i treni. Su questi punti, sulla logistica e l'intermodalità, sfruttando il porto di Valdaro, possiamo connettere sistemi economici di una delle aree più ricche del paese".