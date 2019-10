Incontri nelle scuole ed un concorso per educare alla sicurezza stradale

Sono state presentati in prefettura a Verona le iniziative organizzate dall'associazione Verona Strada Sicura rivolte al mondo della scuola. L'obiettivo è di educare gli studenti al rispetto delle regole della strada e di accrescere in loro la consapevolezza sulle conseguenze gravi e spesso irrimediabili della guida imprudente, superficiale o condizionata dall'abuso di alcool o stupefacenti.

Il progetto è patrocinato dalla Prefettura di Verona e si articolerà in una serie di incontri rivolti alle scuole secondarie di secondo grado del territorio scaligero. Tanti gli enti coinvolti: il Miur, la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, il Suem 118 Verona e la Società Autostrade Venete. Partner dell'iniziativa: Atv, Bpm, Hellas Verona, Gardaland, Aci Verona, Man Truck&Bus Italia, Radiotaxi, Consorzio Eurobus e Assimp.

In parallelo verrà lanciato il concorso «+ Smart - phone on the road», diretto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Verona e provincia, per stimolare i ragazzi a realizzare degli elaborati (spot, poster, scritti, o altro) centrati sul divieto di utilizzo degli smartphone alla guida. Il concorso è stato ideato con il contributo di Gardaland, che, in premio alle classi vincitrici, offrirà ad alunni ed insegnanti una giornata di svago al parco divertimenti.