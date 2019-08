Incidente a Movieland, la direzione: «Sulle cause indagano le autorità»

L’attrazione Back To The Backstage, un percorso sopraelevato di tipo “monorotaia”, ha subìto un cedimento con conseguente coricamento sul fianco di uno dei convogli.

Inizia così la nota diffusa dalla Direzione di Canevaworld Resort, sull'incidente avvenuto nella giornata di domenica 25 agosto a Movieland, sul quale è arrivato anche il commento dell'Ordine degli Ingegneri di Verona.

La direzione ha espresso la propria vicinanza alla persone rimaste coinvolte nell'episodio, ribadendo che ogni ipotesi è stata rimandata ad attente analisi.

I passeggeri direttamente coinvolti, 5 adulti e 2 bambini, hanno ricevuto immediata assistenza sia da parte dello staff medico del Parco, sia dal personale sanitario del 118 giunto celermente sul posto grazie all’impiego dell’elisoccorso.

Sono anche sopraggiunti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata.

Dopo l’assistenza iniziale 4 visitatori sono stati trasferiti all’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e 3 all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

La Direzione del Parco rimane a disposizione di tutte le persone coinvolte, che sono state già regolarmente assistite e non sono segnalate condizioni di criticità.

Non è possibile al momento avanzare alcuna ipotesi riguardo le cause dell’incidente: l’attrazione è a disposizione delle autorità preposte per le opportune verifiche.

Tutte le attrazioni del Parco, ivi compresa quella in oggetto, vengono sottoposte a regolari e certificate ispezioni annuali.

Il Parco Movieland è regolarmente aperto con tutte le attrazioni e gli spettacoli disponibili, ad eccezione dell’attrazione Back To The Backstage.