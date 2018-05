A piedi da Bardolino a Lazise, la passeggiata è finalmente completata

Addirittura sono stati cinque i sindaci che ieri, 24 maggio, hanno inaugurato la nuova passeggiata sul lago tra Bardolino e Lazise. Oltre ai primi cittadini di Bardolino, Ivan De Beni, e Lazise, Luca Sebastiano, erano presenti il parlamentare e sindaco di Garda Davide Bendinelli e i colleghi di Cavaion, Sabrina Tramonte, ed Affi, Roberto Bonometti. Tutti insieme per tagliare il nastro di un'arteria di collegamento di grande impatto turistico, in grado di calamitare giornalmente migliaia persone.

In tempi diversi i due Comuni hanno ultimato i lavori di loro competenza trasformando quella che era una semplice via in una stupenda passeggiata, illuminata e con tanto di percorso della salute nel territorio di Bardolino.

Interventi realizzati con l'imposta del soggiorno - ha sottolineato Ivan De Beni nel rispondere a distanza alla proposta ventilata dal nascente Governo di abolire questa tassa - Per noi Comuni sarebbe un grave disagio, sempre che questa entrata non venga sostituita da una pari compensazione da parte dello Stato.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso il sindaco di Lazise Luca Sebastiano non prima di aver aggiunto: "Congiungiamo fisicamente due Comuni che a dir il vero sono sempre stati uniti, in ottima sintonia e rapporto. Bardolino da tempo ha già terminato i suoi lavori, noi lo facciamo ora. Nei prossimi giorni verrà inoltre completata illuminazione".