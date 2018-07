Rinasce l'ospedale Magalini di Villafranca, inaugurazione con Luca Zaia

Il cronoprogramma dei trasferimenti dei reparti dall'ospedale Orlandi di Bussolengo al Magalini di Villafranca oggi, 3 luglio, prevede un giorno di sospensione. Completati gli spostamenti di cardiologia, geriatria, pneumologia e dei servizi di oncologia e di neurologia, le operazioni riprenderanno domani con i traslochi dell' area materno-infantile, di chirurgia e della terapia intensiva. Poi arriverà il giorno anche dello spostamento del pronto soccorso dell'ospedale di Isola della Scala, che andrà a comporre il nuovo ospedale di Villafranca.

Ma oggi nessuno spostamento perché è il giorno dell'inaugurazione ufficiale del Magalini. Sarà il presidente del Veneto Luca Zaia ad inaugurare la struttura ricostruita dopo l'incendio del 2003. L'appuntamento è per le 12.30 nell'area del pronto soccorso di via Muraglie. Il nuovo ospedale di Villafranca è stato realizzato con un investimento di 37 milioni e mezzo di euro. Le schede sanitarie regionali, da poco modificate e approvate dalla Regione, prevedono per il Magalini una dotazione di 177 posti letto per acuti più 10 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale.