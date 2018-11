Partito il Job&Orienta, Danese: «Momento di crescita e di confronto»

Ha preso il via ufficialmente oggi, 29 dicembre, la 28esima edizione di Job&Orienta, salone nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro, in fiera a Verona fino a sabato 1 dicembre.

Ad inaugurare l'evento, Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: «ll made in Italy, del quale Veronafiere tiene alta la bandiera nei settori più diversi, prende le mosse dall'investire sui giovani e sui loro talenti - ha dichiarato - Per questo supportiamo Job&Orienta, momento fondamentale di confronto e crescita per studenti, insegnanti, istituzioni e mondo produttivo». Accanto a lui l'assessore regionale Elena Donazzan: «La manifestazione di Verona - ha detto l'assessore - è la sede in cui tutta l'Italia si ritrova a discutere sulle politiche dell'istruzione e del lavoro, a fare un bilancio sull'anno passato e a programmare quello futuro. La Regione punta molto su alternanza scuola-lavoro e Its, perché le imprese chiedono di raccordare sempre di più il mondo della scuola con il mondo del lavoro, e questa è una chiara risposta».

Sul ruolo di Job&Orienta quale promotore del dialogo tra istruzione e sistema economico-produttivo è intervenuto il sindaco di Verona Federico Sboarina: «Il salone è un appuntamento fondamentale perché dà la possibilità a tanti giovani, ancora a scuola, di guardare un po' al di là per vedere cosa può offrire il mondo del lavoro e per cominciare a indirizzarsi in un mercato che è sempre più complicato e vasto soprattutto in quest'era di comunicazione e di internet».

Domani, alle 12.30, il ministro dell'istruzione Marco Bussetti incontrerà gli studenti e i docenti e alle 16.15 sarà la volta del ministro del lavoro e vicepremier Luigi Di Maio.