Inaugurazione Hdemy Group NAD ReArt Fashion Institute

HDEMY GROUP è un team ricco e eterogeneo, nato dall’unione di professionisti provenienti da diversi settori del mercato. Pensato per rispondere con la massima competenza al mondo della formazione, della progettazione, dell’orientamento e della comunicazione, il Gruppo raccoglie non solo consensi ma partner illustri. Il respiro internazionale favorisce ricerca e miglioramento, per essere così punto di riferimento per tutti coloro che cercano innovazione nel loro settore ed esperienza per far nascere le proprie passioni.