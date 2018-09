Inaugurati i distaccamenti dei vigili del fuoco di Caldiero e Villafranca

Oggi, 18 settembre, sono stati inaugurati ufficialmente i distaccamenti dei vigili del fuoco di Caldiero e di Villafranca.

Il distaccamento permanente di Caldiero sarà operativo 24 ore su 24 con la presenza di una squadra di pompieri in grado di intervenire prontamente per ogni tipo di richiesta di soccorso. Il distaccamento volontario di Villafranca vedrà la presenza in sede della squadra di intervento prevalentemente nei giorni festivi e prefestivi, mentre nei restanti giorni i volontari saranno reperibili a chiamata da parte della sala operativa provinciale.

Il distaccamento di Caldiero garantirà la copertura prevalentemente nei territori di Caldiero, Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Cologna Veneta, Illasi, Lavagno, Mezza di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, Ronco all'Adige, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Veronella, Vestenanova, Zevio e Zimella. Un bacino di utenza di circa 168.000 abitanti. Inoltre, il distaccamento potrà utilmente operare sull'asse autostradale A4 da Verona Est a Montebello in direzione est e da Soave a Verona Sud in direzione ovest.

Il distaccamento di Villafranca agirà invece su Villafranca, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio con un bacino di utenza di circa 95.000 abitanti. Questo distaccamente era già stato attivato lo scorso 1 settembre e da allora il personale ha già effettuato 30 interventi di soccorso.

A Caldiero opereranno 28 unità di personale di cui 8 capi squadra e 20 vigili. A Villafranca sono invece 53 le unità di personale volontario dei vigili del fuoco che garantiscono la presenza di una squadra operativa. I mezzi a disposizione di Caldiero sono due auto-pompe-serbatoio, un fuoristrada, tre rimorchi con modulo boschivo, un gommone, una motopompa e un'autovettura. La dotazione di mezzi di Villafranca è invece composta da una auto-pompa-serbatoio APS e un fuoristrada con modulo boschivo.