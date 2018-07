Beach volley, calcetto e tanto tanto verde. Inaugurata la nuova Area Poggi

Più di 11mila metri quadrati di verde, 6 metri quadrati di campi da beach volley e calcio a 5, 400 metri quadrati di struttura coperta per spogliatoi, bar e ristoro. Sono solo alcuni dei numeri della rinnovata Area Poggi, l'area verde di Porto San Pancrazio inaugurata in via Ventotto Marzo. La gestione per i prossimi quattro anni è affidata all'associazione sportiva Holly Beach, società affiliata a Fipav Verona che ha partecipato e vinto il bando di assegnazione per il coordinamento dell’area.

Abbiamo recuperato uno spazio che rischiava di cadere in degrado - ha commentato Stefano Bianchini, presidente Fipav Verona - Ora l'Area Poggi torna ai cittadini e al quartiere come punto di aggregazione e svago per gli amanti del beach volley e del calcio a 5, ma anche per i bambini e le famiglie, oltre a essere a disposizione anche delle società sportive affiliate alla Fipav.

All'Area Poggi le attività in programma sono dedicate ai più giovani come agli anziani con tornei di beach volley, calcetto, ma anche corsi di fitness all'aperto, tornei di carte e tanto altro. Il bar-ristoro così come tutta l'Area Poggi sono aperti tutti i giorni, da domenica a giovedì dalle 9 alle 24 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 2 di notte.