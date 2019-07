Nuovo impianto di rifornimento di gas naturale nel Veronese sulla A4

Verrà realizzato in provincia di Verona, nell'area di servizio Monte Baldo Est dell'autostrada A4, uno dei 26 nuovi impianti di rifornimento di gas naturale, che apriranno sulla rete di distributori IP a partire dal 2020 in tutta Italia.

Le nuove aperture rappresentano la prima fase di attuazione dell'accordo quadro siglato nel 2018 tra IP e Snam per realizzare fino a 200 nuove stazioni a metano in Italia per promuovere la mobilità sostenibile.

Snam e IP hanno individuato congiuntamente le stazioni di rifornimento di carburanti a marchio IP della rete ordinaria e autostradale presso cui installare i primi 26 impianti per l'erogazione di metano per automobili. Di questi, due (in Veneto e in Emilia-Romagna) ospiteranno anche impianti di erogazione di gas naturale liquefatto (lng) per i mezzi pesanti.

Si tratta di una crescita importante per IP, coerente con la visione di un punto vendita di carburanti che innova il suo ruolo, puntando su di un'offerta multienergia, dal gasolio alla benzina, dal gas all'elettrico fast e ultrafast. Un punto vendita intorno a cui si abilitano una moltitudine di servizi al cliente che fanno perno sulla capillarità della rete IP.

Le nuove aperture rappresentano un contributo concreto alla realizzazione dell'infrastruttura necessaria alla transizione verso la mobilità sostenibile. E rientrano nelle iniziative di Snam per dare impulso alla crescita della rete italiana di distribuzione di gas naturale, tramite investimenti diretti e accordi con altri operatori.

Nella mobilità a metano, l’Italia è leader europeo con un milione di veicoli circolanti e circa 1.350 stazioni di servizio, destinate ad aumentare anche per effetto degli investimenti di Snam.