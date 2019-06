Acque Veronesi, due nuovi impianti di depurazione a Mambrotta e Sorgà

Due nuovi impianti di depurazione, che possono servire complessivamente 4.500 abitanti, sono stati inaugurati negli ultimi giorni da Acque Veronesi nei comuni di San Martino Buon Albergo, in località Mambrotta, e di Sorgà, nella frazione di Bonferraro.

Gli interventi hanno avuto un costo totale di 2 milioni 750mila euro, coperti quasi interamente dalla Regione Veneto, e permetteranno di ripulire ed igienizzare le acque provenienti dalle fognature, nel pieno rispetto dei parametri di legge.

Una conferma della grande attenzione che la Regione Veneto sta mettendo rispetto alle tematiche ambientali - ha spiegato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli - Si tratta di due impianti che rispondono agli standard più moderni, con ad esempio un sistema di disinfezione a raggi uv che ci permette di ripulire le acque che provengono dalla fognatura e restituirle in ambiente con parametri qualitativi di buon livello. Questo consente di rispettare rigorosamente i parametri di legge e quindi di non incorrere nelle infrazioni altrimenti previste dalla Comunità Europea.

Alle inaugurazioni hanno preso parte i vertici di Acque Veronesi, il presidente Mantovanelli, il direttore generale Silvio Peroni, il vicepresidente Mirko Corrà, il direttore tecnico Umberto Anti, oltre a sindaci ed assessori dei comuni interessati e rappresentati della Regione.

«È un modo importante e diverso di amministrare, dove si riesce a dare le giuste risposte anche in realtà non grandi ma che necessitano di interventi. Soldi che riteniamo ben spesi soprattutto in ottica di rispetto dell’ambiente», ha aggiunto il consigliere regionale Alessandro Montagnoli.

«È da molti anni che aspettavamo questo impianto - ha detto il nuovo sindaco di Sorgà Christian Nuvolari - Un'opera importante per il territorio che senza l'aiuto di Acque Veronesi e della Regione non saremmo mai riusciti a realizzare. Un impianto per cui ringraziare l'amministrazione che mi ha preceduto».

«Un grande lavoro di squadra senza il quale ben difficilmente avremmo ottenuto un risultato tanto importante per i residenti della Mambrotta», ha spiegato il sindaco di San Martino Buon Albergo Franco De Santi, che ha ringraziato Acque Veronesi e la Regione, menzionando in particolare l'ex consigliere Bruno Cappon per aver sostenuto l’opera.

L'impianto costruito a San Martino è per 1.500 abitanti equivalenti, valore che si raddoppia per il depuratore di Sorgà, costato 1 milione 638mila euro interamente finanziati dalla Regione. Un milione 143mila euro il costo del depuratore di Mambrotta, coperti per 790mila euro dalla Regione e per 353mila euro da Acque Veronesi che ha curato la progettazione tecnica e la realizzazione delle due opere.



(L'inaugurazione dell'impianto di depurazione di Sorgà)