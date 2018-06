Il Comune mette in vendita un immobile a San Zeno: offerte entro il 30 luglio

È in vendita l'immobile di proprietà comunale che si trova a San Zeno, tra via Lenotti e via Scarsellini. Il bando per l’alienazione del complesso, costituito da due fabbricati adiacenti di circa 200 metri quadri, è già pubblicato sul sito www.comune.verona.it e prevede un valore a base d'asta di 650 mila euro. Le offerte potranno essere presentate entro il 30 luglio.

Nell'intento di valorizzare il bene ai fini della sua dismissione, l'Amministrazione ha approvato una specifica variante urbanistica al vigente Piano degli Interventi, in base alla quale l'immobile potrà essere utilizzato a scopi abitativi, commerciali di vicinato e strutture medio piccole, pubblici esercizi, terziario diffuso, artigianato di servizio alla famiglia, banche, uso ricettivo extralberghiero e unità abitative ammobiliate ad uso turistico non imprenditoriali. Inoltre, come chiesto dal Consiglio comunale, al piano terra dovranno essere riservati almeno 50 metri quadri da destinarsi a sala per incontri pubblici o a sede di associazioni.

“Con la dismissione dell'immobile, che si trova attualmente in uno stato di totale abbandono – spiega l'assessore al Patrimonio Edi Maria Neri –, non solo il Comune potrà introitare una cifra da destinare alle opere più urgenti di riqualificazione del territorio, ma anche risolvere una situazione di degrado all'interno del quartiere di San Zeno ed evitare insediamenti abusivi o situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica”.

Oltre alla vendita del complesso immobiliare, è stata individuata una porzione di terreno di circa 338 metri quadri, attualmente facente parte dell'adiacente parcheggio pubblico, da destinare a cortile pertinenziale.