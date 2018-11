Si avvicina il weekend dell'Immacolata: le previsioni del traffico sulla A22

Si avvicina il fine settimana dell'Immaccolata Concezione, che si prevede porterà sulle strade diversi italiani, e non, con lo scopo di trascorrere qualche giorno (o magari solo qualche ora) di relax.

Le Autostrade del Brennero dunque mettono in guardia gli automobilisti con le previsioni per i giorni che vanno da giovedì 6 dicembre a lunedì 10, ricordando che in caso di traffico intenso il flusso dei veicoli in entrata alla Barriera del Brennero sarà regolato, i cantieri verranno chiusi, vietata la circolazione dei mezzi pesanti, aumentato il personale ed i mezzi per l'assistenza ed il soccorso.

Bollino nero dunque è previsto dalle 12 alle 18 del 7 dicembre e dalle 6 alle 18 dell'8 dicembre, per chi si muoverà in direzione Nord. Nell'altro senso di marcia, verso Modena, i momenti di traffico più intensi sono previsti per la fascia oraria che dalle 6 alle 18 di domenica 9 dicembre.

