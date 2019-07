Verona in onda su Rai2 nella nuova puntata de “Il nostro capitale umano”

Sabato prossimo, 27 luglio, a partire dalle 10.25 andrà in onda su Rai2 la puntata girata a Verona de “Il nostro capitale umano”.

Il programma, condotto da Metis di Meo, è dedicato al mondo del lavoro e racconta, tra difficoltà ed esperienze, le persone e le opportunità professionali dei diversi territori.

Nella puntata dedicata a Verona, le riprese sono state effettuate in collaborazione con Verona Film Commission e hanno coinvolto alcuni dei luoghi più significativi della città tra cui piazza Bra, piazza delle Erbe, via Mazzini e piazza San Zeno, ma anche le zone di Cittadella e Veronetta.

Ogni puntata segue la storia di un protagonista, con particolare attenzione alle evoluzioni, alle criticità e alle prospettive nell’ambito della riqualificazione professionale, della somministrazione del lavoro, del riposizionamento e dell’organizzazione aziendale. Durante il programma non mancherà l’analisi affidati ad esperti del settore, tra cui Susanna Camusso per le pari opportunità, Francesco Verbaro per la formazione, Giampiero Falasca per il diritto del lavoro ed Enrico Giuntini per il welfare.