Da Giannini a Mogol, Idem porta in scena la poesia come essenza dell'arte

Grandi nomi per raccontare, da diverse prospettive, l’essenza dell’espressione poetica. Saranno Giancarlo Giannini, Umberto Galimberti, Melania Maccuzzo e Mogol i protagonisti della XIIa edizione della rassegna di Idem al Teatro Filarmonico. Sotto i riflettori una vera e propria riflessione sulla poesia nelle varie forme d’arte.

L’appuntamento inaugurale, lunedì 4 novembre, vedrà Giancarlo Giannini dar vita alle parole che diventano opera letteraria e teatrale. Con ‘Della stessa sostanza dei sogni’ la poesia ridarà voce a Shakespeare e a tanti altri poeti dal Dolce Stil novo al Novecento.

A seguire, lunedì 20 gennaio Umberto Galimberti proporrà una lectio inedita sul rapporto tra filosofia e poesia che da Eraclito e la tragedia greca arriva al Romanticismo, a Nietzsche e Heidegger; lunedì 3 febbraio Melania Mazzucco indagherà i caratteri della poesia che si fa immagine nella storia delle arti, da Giotto a Stanley Kubrick; lunedì 24 febbraio Mogol racconterà attraverso emblematiche canzoni la poesia espressa dalla connessione tra parole e musica che dà vita all’arte poetica più popolare, dal rock alla canzone d'autore.

La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Idem, diretta da Alcide Marchioro, è patrocinata dal Comune di Verona e sostenuta da Cattolica Assicurazioni, main partner.

L’iniziativa è stata presentata martedì mattina, in sala Arazzi, dall’assessore alla Cultura Francesca Briani, insieme al direttore artistico Alcide Marchioro e alla coordinatrice dell’associazione Alessandra Zecchini. Presenti Emanuela Vecchiet di Cattolica Assicurazioni, Gianluca Soldo di Amt, oltre ai rappresentanti degli altri sponsor.

«Una rassegna che ha un radicamento importante sul territorio – ha detto Briani -, e che, di anno in anno, affronta tematiche culturali di grande spessore, coinvolgendo un vasto pubblico e portando a Verona ospiti d’eccellenza. C’è sempre una grande attesa per questa manifestazione, da parte nostra faremo il possibile affinchè si continui a lavorare in sinergia per ampliare e far crescere qualitativamente l’offerta culturale cittadina».

«La poesia come essenza dell’arte, ma allo stesso tempo trasversale alle arti – ha spiegato il direttore Marchioro -, in un insieme di parole, immagini e suoni. Allo stesso tempo i poeti come i più influenti creatori, con linguaggi allusivi e l’estetica di storie memorabili che segnano la nostra identità culturale».

L’ingresso fino alle 20.55 è riservato ai soci Idem. È possibile aderire all’associazione alla Libreria Antiquaria Perini o al Verona Box Office oppure tramite il sito www.idemon.net. L'adesione dà diritto a partecipare gratuitamente ai 4 appuntamenti della rassegna e a 11 a scelta del Festival della Bellezza, in programma durante l’estate.