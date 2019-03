Nuove idee dal tavolo tra Comune e Confcommercio per il turismo a Verona

Dall’imposta di soggiorno a una nuova regolamentazione dei banchi in piazza Erbe. E, ancora, scenografie areniane da installare in luoghi strategici della città, modifica orario Ztl per i veicoli carico/scarico e lotta all’abusivismo nell’ambito dei B&B e settore ricettivo. Questi, in sintesi, alcuni dei principali temi al centro del tavolo di lavoro che il sindaco Federico Sboarina e l’assessore al Commercio Francesca Toffali hanno portato avanti insieme a Confcommercio e agli albergatori della stessa categoria.

Le soluzioni condivise sono state illustrate mercoledì a palazzo Barbieri dal sindaco e dagli assessori Toffali e alla Viabilità e traffico Luca Zanotto. Presenti, i presidenti di Confcommercio Paolo Arena,il direttore generale Nicola Dal Dosso, dell’associazione Albergatori di Confcommercio Giulio Cavara e dell'Associazione ristoratori di Confcommercio Leopoldo Ramponi.

«Insieme con Confcommercio abbiamo condiviso nuove idee strategiche per il miglioramento della città – sottolinea il sindaco Sboarina –. Un bel lavoro di confronto, che ci consentirà ora di portare avanti iniziative importanti per il miglioramento dell’accoglienza turistica e della promozione. Fra questi, primi in Italia, abbiamo predisposto una task force per combattere l’abusivismo ricettivo. Inoltre, sul fronte Ztl, per venire incontro alle necessità dei commercianti, è stata ampliata di mezz’ora l’orario per il carico e scarico delle merci. Rivisto anche il regolamentazione dell’imposta di soggiorno, con specifiche per incentivare, ad esempio, il turismo giovanile a Verona. Infine, predisposto il riordino di piazza delle Erbe, punto centrale della città con il suo mercato a cielo aperto divenuto un simbolo di Verona».

«Innanzitutto ci siamo focalizzati sull’accessibilità della Ztl da parte dei potenziali clienti dei locali veronesi – precisa l’assessore Zanotto –. Per migliorare l’utilizzo dei 150 permessi serali giornalieri, faremo una App per smartphone che semplifichi il servizio e elimini il modulo cartaceo, utilizzato attualmente solo da 10/15 veicoli al giorno a causa della modalità di richiesta cartacea. Dal 23 marzo i veicoli carico/scarico potranno transitare dalle 6 alle 10.30, invece delle 10. Infine, per questione di sicurezza nel servizio di trasporto valori bollati, riconosciuta possibilità di accesso Ztl 24 ore su 24».

«La promozione turistica è uno dei punti centrali di questo progetto – precisa l’assessore Toffali –. L’intenzione è quella di dare la percezione al turista, quando arriva a Verona, di entrare nella città dell’opera. Per farlo, saranno impiegate le scenografie areniane non utilizzate nella stagione lirica, strategicamente posizionate nei luoghi di accesso della città. L’obbiettivo è potenziare il più possibile la visibilità della città e la sua forza in ambito di offerta turistica. Con la modifica dell’imposta di soggiorno è stato aperto un dialogo con tutte le categorie. Delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno 2019, 300 mila saranno impiegate per la promozione turistica di quest’anno».

«Come rappresentanti delle associazioni di categoria – dichiara il presidente Arena –, ci riteniamo soddisfatti di questo percorso intrapreso con l’Amministrazione comunale. Un ‘work in progress’ che ci permetterà di sperimentare opzioni nuove, con l’obiettivo comune di far crescere il mondo economico di una città che già oggi si posiziona al quarto posto a livello italiano come importanza turistica. Vogliamo incrementare la qualità del turismo, limitando quello ‘mordi e fuggi’, con un tavolo sempre aperto a nuove idee e spunti da realizzare insieme».

Nel dettaglio, fra i punti condivisi.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: tariffe agevolate per giovani dai 18-25 anni e anziani over 75 e per gruppi numerosi (oltre 15 persone in caso di prenotazione diretta dell’albergo); destinazione in bilancio 2019 di 300mila euro per la promozione turistica di Verona.

VERONA CITTÀ DELL’OPERA: con i fondi dell’imposta di soggiorno sarà finanziato il progetto di promozione turistica ‘Verona città dell’opera’, che prevede il posizionamento di scenografie areniane nei punti di accesso strategici della città e in centro storico, coinvolgendo i commercianti veronesi nell’allestimento di vetrine a tema con l’esposizione di costumi dell’opera.

Confcommercio Verona intende coinvolgere nell’iniziativa le amministrazioni degli altri Comuni della provincia, in particolare del Lago di Garda.

Allo studio promozione congiunta con Fondazione Arena e Amministrazione comunale.

ABUSIVISMO SETTORE RICETTIVO: avvio di task force, che coinvolge Comune, Confcommercio e associazione Albergatori, contro l’abusivismo nel settore ricettivo.

ZTL: ampliamento della fascia oraria per i veicoli carico/scarico dalle 6 alle 10.30 a partire dal 23 marzo. Deroga speciale per i tabaccai per quanto riguarda il trasporto di valori.

LOCALI E RISTORANTI: prevista la realizzazione di un’App a beneficio di clienti dei ristoranti, e in generale di tutti i veronesi, per prenotare il transito in Ztl nella fascia serale.

Nessun aumento per il 2019 delle tariffe dei plateatici per gli esercenti, neppure per quelli sugli stalli blu concessi in via temporanea da aprile a settembre. I plateatici di via Cappello, ad oggi presenti in alcune porzioni della strada, sono stati convertiti da sperimentali a ordinari stagionali.

PIAZZA ERBE: nuova regolamentazione per una migliore gestione dei banci; chiusura vendita posticipata alle 20; conclusione del progetto per il riordino delle coperture e dei plateatici dei pubblici esercizi.