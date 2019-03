IdeaSorriso, la società è in concordato preventivo. Problemi per i clienti

«Attenti, sono dei gran farabutti. Truffatori», «A me hanno preso i soldi ma non mi hanno mai fatto il lavoro», «Fate lavorare medici che non sono medici» e ancora «Non mi hanno finito il lavoro». Questi sono alcuni commenti che si leggono sulla Pagina Facebook della clinica dentistica IdeaSorriso di via Francia a Verona. Una situazione simile a quella di altre cliniche IdeaSorriso aperte in Italia e facenti tutte riferimento alla Mingardi Dental Service Srl.

Dal 5 marzo scorso, la società è in concordato preventivo e questo fa presagire giorni difficili per i clienti e per i lavoratori, come riportato da Francesco Baraldi su ModenaToday. Baraldi descrive il caso della IdeaSorriso di Modena, chiusa per decisione dall'azienda sanitaria locale perché mancava il direttore sanitario e per alcune carenze igieniche, come ad esempio la mancanza di un'autoclave per la sterilizzazione dei ferri. La clinica di Modena non sarebbe comunque un caso isolato e quindi anche per i clienti dello studio di Verona ci potrebbero essere problemi.

Ci sarebbero dei cittadini con dei lavori ai denti lasciati a metà oppure pagati in parte in anticipo e mai cominciati. E un'altra accusa, mossa dalla Federconsumatori, sarebbe quella del cosiddetto "overtreatment", cioè la prescrizione di interventi sanitari non necessari.

E anche per i lavoratori la situazione non sarebbe delle migliori, come rilevato dalla Filcams-Cgil, con dipendenti a cui veniva richiesta ogni tipo di mansione e che venivano assunti a tempo determinato e quindi potenzialmente ricattabili con l'arma del rinnovo contrattuale.