Migrante in passato, non ha più lasciato Verona: Ida festeggia 100 anni

Un passato da migrante in Germania, Svizzera e Francia, per poi tornare a Verona, città natale che non ha più abbandonato. E che oggi, insieme a lei, festeggia il traguardo delle cento candeline.

Ida Favelezza, nonostante l’età raggiunta, è ancora una donna lucida, vitale e ironica. Lo conferma l’assessore Edi Maria Neri, che martedì si è recata a casa della signora Ida per portarle gli auguri da parte di sindaco e amministrazione.