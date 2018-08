Ibis Eremita. La quinta migrazione guidata dall'uomo è entrata in Italia

Dal triplice confine nei pressi del Passo Resia alle porte settentrionali della Pianura Padana: centonovanta chilometri in 3 ore e 45 minuti per un’altitudine massima di 2.200 metri, raggiunta dove le Alpi altoatesine - anche quest’anno - hanno riservato l’attacco di un’aquila. È così che mercoledì mattina lo stormo di uomini e uccelli della V° Migrazione Guidata dall’Uomo è entrato in Italia toccando terra a Thiene, in una terza tappa tradizionalmente molto impegnativa. Ventiquattro ore nel vicentino e stamattina i 29 ibis eremita e le due mamme adottive a bordo degli ultraleggeri riprenderanno il viaggio in direzione della prossima tappa di Borgo San Lorenzo (FI).

L’annuncio è del Parco Natura Viva di Bussolengo, unico partner italiano del progetto cofinanziato dall’Ue LIFE+ “Reason for hope” per la reintroduzione in natura dell’ibis eremita, affidato ai ricercatori austriaci del Waldrappteam. “Lo stormo di uomini e uccelli - spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva - è partito il giorno di Ferragosto dal Lago di Costanza con l’obiettivo di raggiungere il clima mite dell’Oasi di Orbetello, dove gli ibis si tratterranno per svernare fino alla prossima primavera. A quel punto, senza il supporto delle mamme adottive, gli uccelli avranno il compito di ripartire verso i quartieri riproduttivi della Baviera e di compiere il viaggio autonomamente in senso opposto. E ad ogni nuovo ritorno in Italia saranno gli esemplari ormai esperti a condurre a sud i nuovi nati, in un viaggio antico a cui l’uomo aveva posto fine”.

Fu infatti nel XVII secolo che l’ibis eremita scomparve dai cieli d’Europa a causa della pressione venatoria ed oggi, quasi in un regolamento di conti con la natura, è proprio l’uomo a rimediare. “Alle mamme adottive - prosegue Avesani Zaborra - vengono affidate le uova deposte in un parco zoologico a qualche ora dalla schiusa e da quel momento, instaurano con i piccoli un rapporto che consente loro di crescerli, addestrarli al volo e farsi seguire alla testa dell’ultraleggero. Ma il percorso sarà completo solo quando, arrivati ad Orbetello, il ruolo delle mamme adottive terminerà: gli ibis dovranno dimostrare da soli di poter tornare alla vita selvatica”.

Il viaggio verso Orbetello non è che a metà e lo stormo ha ancora di fronte il grande appuntamento con gli Appennini. All’arrivo, uomini e uccelli avranno compiuto 1000 chilometri in volo: niente, rispetto alle migliaia di chilometri che potranno percorrere una volta tornati al proprio habitat naturale.