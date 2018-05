Ibis eremita. 33 pulcini affronteranno la V° migrazione guidata dall'uomo

Se c’è un fenomeno in grado di connettere ecosistemi differenti e mettere in relazione continenti distanti tra loro, è proprio quello della migrazione delle specie animali. All’alba del World Migratory Bird Day che si celebra il 12 maggio, il Parco Natura Viva annuncia che la V Migrazione Guidata Dall’Uomo degli ibis eremita solcherà il cielo di agosto 2018 con 33 giovani esemplari, condotti da un ultraleggero a motore guidato dall’uomo che mostrerà loro la rotta di migrazione, dall’Austria alla Toscana. Con l’obiettivo di mettere i giovani ibis nelle condizioni di percorrere autonomamente il viaggio di ritorno, il progetto europeo LIFE+ “Reason for hope” per la reintroduzione in natura dell’ibis eremita - promosso dal Waldrappteam con unico partner italiano il Parco Natura Viva di Bussolengo - giunge dunque al quinto e penultimo anno.

I 33 pulcini che compieranno l’impresa quest’anno sono venuti alla luce il 23 di aprile e sono allevati in questo momento allo zoo di Vienna da Corinna Esterer e Anne-Gabriela Schmalstieg, le mamme adottive che prima di quest’ultima generazione hanno allevato, condotto dall’ultraleggero e monitorato 130 giovani uccelli. Si tratta del momento più delicato per i piccoli, che devono essere alimentati da Anne e Corinna ogni due ore, costantemente seguiti e messi nelle condizioni tra qualche tempo di iniziare l’addestramento al volo. Per le prime 5 o 6 settimane di vita, Anne e Corinna saranno le uniche umane che gli ibis vedranno: solo così si potrà instaurare quel legame abbastanza solido che permetterà agli uccelli di seguirle in volo.

Estinto in Europa da 4 secoli, l’ibis eremita sta tornando nei cieli del nostro Continente grazie all’azione dell’uomo, che tuttavia dovrà continuare a proteggerli dalla minaccia principale, che rimane la caccia illegale.