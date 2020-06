L'Hellas Verona regala mascherine "griffate" gialloblu a tutti i suoi abbonati (e non solo)

«Il nostro Club omaggia tutti i propri abbonati con le mascherine "griffate" Hellas Verona. Una iniziativa ideata e promossa grazie alla collaborazione con Leaderform e Windtex Vagotex, le due aziende veronesi che hanno prodotto e stampato i dispositivi di protezione». Ad annunciarlo in una nota è direttamente l'Hellas Verona che poi aggiunge: «Molto curato il design, stampato a trasferimento sublimatico con inchiostri a base acqua completamente ecologici: su tutte le fantasie, che sono 4, spicca infatti il nuovo logo dell’Hellas Verona, mentre le taglie sono tre: uomo, donna e bambino».

Secondo quanto si apprende le mascherine "griffate" Hellas Verona «saranno disponibili per tutti gli abbonati presso l’Hellas Store Arena di via Carlo Cattaneo a partire da giovedì 4 giugno: per ritirarle sarà sufficiente recarsi allo store negli orari di apertura, muniti di documento e abbonamento. Sarà anche possibile scegliere il design abbinato alla propria taglia fino ad esaurimento scorte».

L'iniziativa, tuttavia, non riguarda solo gli abbonati: anche i tifosi che non sono muniti di abbonamento, a partire già da oggi martedì 2 giugno, pootranno ricevere in omaggio la mascherina "griffata" Hellas Verona sulla base di una spesa di «almeno 10 euro, in base a quelle disponibili e fino ad esaurimento scorte».

Il post Facebook di Hellas Verona Store