Guasto alla caldaia, 200 famiglie senza riscaldamento a Borgo Frugose

Per un guasto alla caldaia, duecento famiglie sono al freddo negli appartamenti gestiti da Ater a Borgo Frugose di Verona. Le abitazioni sono principalmente occupate da operatori delle forze dell'ordine e a denunciare il disservizio a L'Arena è stato il sindacato di polizia Siap. Luca Rosi, segretario provinciale organizzativo del sindacato, ha dichiarato che per anni la caldaia non ha funzionato regolarmente e purtroppo i pezzi di ricambio non si trovano.

Per il Siap, il guasto di ieri, 5 gennaio, è la bruciatura di due pompe. I tecnici della dittache si occupa delle riparazioni avrebbero trovato una soluzione per ripristinare l'acqua calda, ma per il riscaldamenti non si è potrà far nulla almeno fino a domani e per questo significa che le duecento famiglie del Borgo Frugose dovranno passare la prossima notte al freddo.